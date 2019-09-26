غدًا.. قطع المياه عن 6 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، عن انقطاع وضعف المياه عن 6 مناطق في المحافظة؛ نظرًا لأعمال الصيانة على خط المياه قطر 1000 مم في طريق المحمودية.



وأشار بيان صادر مساء اليوم الخميس، عن شركة مياه الشرب في الإسكندرية، إلى أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق "الرصافة، محرم بك، غربال، كرموز"، وكذلك ضعف المياه عن منطقتي "عزبة التيرو وغيط العنب"، وذلك بداية من الثانية عشر من ظهر غدًا الجمعة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإصلاح في تمام الثانية ظهر السبت 28 سبتمبر.



وأكد البيان على أنه سوف يتم فتح المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل، كما ستقوم الشركة بتوفير تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه في تلك الأماكن؛ كما أوضح البيان أنه في حال طلب سيارات المياه لتلك المناطق، فيمكن الاتصال على الأرقام الخاصة بالشركة ومنها الخط الساخن 125.