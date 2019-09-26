محمد فؤاد: معسكر الوفد انطلاقة نحو العمل السياسي

قال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن المعسكر الذي انطلق اليوم الخميس هو بداية لمتابعة دورية مع شباب بيت الأمة في جميع المحافظات لقياس مدى استجابتهم للمشاركة في العمل السياسي، من خلال تدريبات مكثفة تُجرى على مدار 3 أيام وهي فترة انعقاد المعسكر.



جاء ذلك خلال كلمته في المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، والمقام في فندق "دوم مارينا" بمدينة العين السخنة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والمنعقد على مدار ثلاثة أيام.



وأشار "فؤاد" إلى أن المعسكر يقدم مجموعة من المحاضرات على يد نخبة من كبار العمل السياسي والاجتماعي والإعلامي والقانوني، لافتًا إلى أن هناك استجابة كبيرة من الشباب المشارك وحضور مميز في أول أيام المعسكر وبأول محاضرة عُقدت مساء اليوم، وضمت نخبة من القيادات الوفدية البارزة التي كان لها باع خاص في العمل الحزبي والسياسي الوطني، والذين تحدثوا عن تاريخ بيت الأمة ودور الوفد وزعمائه في قيادة العمل الوطني.



وأضاف "فؤاد" أن الشباب عقب انتهاء المحاضرة الأولى جلسوا في لقاء مفتوح يتناقشون فيما بينهم ما تلقوه من قيادات الوفد خلال المحاضرة، متبادلين الأفكار والرؤى للمرحلة المقبلة، ما يؤكد أن الشباب لديه الرغبة الحقيقية في زيادة مخزون المعرفة والاطلاع لديهم للمساهمة في بناء المجتمع وتقديم الأفضل للوطن والمواطن.



ويشارك في أول جلسات المعسكر المنعقدة، مساء اليوم الخميس، عدد من قيادات الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب، وبحضور عدد من القيادات الوفدية وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد.