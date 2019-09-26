محمد رمضان يكشف سر نجاح أغانيه عن أعماله الرمضانية (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان، سر نجاح أغانيه التي طرحها خلال الشهور الماضية، عن أعماله الدرامية.



وقال خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "مفيش مناسبة تخليك تفتكر ممثل وانت في عربيتك لكن فيه مناسبة إنك تفتكر مغني".



كما أكد خلال اللقاء أن قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، أصبحت أعلى قناة فنان في الوطن العربي كمشاهدة، موضحًا أن له خمس أغاني تخطت المئة مليون، وأن النجوم في مصر لو تخطت أغنية للفنان مائة مليون فلا تجد له أغنية أخرى وصلت لهذا العدد".



وعن تكريمه في الجامعة الأمريكية قال: "أنا سعيد لأن هذا رد على الناس التي كانت تقول إن جمهور محمد رمضان فئة واحدة من الشعب".

