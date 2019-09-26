طفل يقتل صديقه بطلق ناري في قنا

لقي طفل مصرعه بطلق ناري في الرأس، مساء اليوم الخميس على يد صديقه بقرية "أبنود" بمركز قنا.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا، من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، بمصرع "محمود. ع"، 12 عاما، مقيم بأبنود، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بجوار مزلقان السواحلية بقرية أبنود بقنا.



وتبين من تحريات المباحث الأولية عقب تحرير محضر بالواقعة، أن الطفل أُصيب بطلق ناري، أطلقه طفل صديقه في عمره بسبب خلافات بينهما، وتمكنت الشرطة من التحفظ على الطفل والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.