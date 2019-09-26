الشارقة يحقق انتصاره الثاني على التوالي

حقق الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم فوزه الثاني على التوالي بانتصاره 3-1 على مستضيفه اتحاد كلباء اليوم الخميس.

وافتتح الشارقة، بطل السوبر المحلي، التسجيل بعد 17 دقيقة من البداية عبر ريكاردو جوميز إثر تمريرة من إيجور كورنادو.

وأدرك بينيل ملايا التعادل لكلباء في الدقيقة 30 لكن كورنادو أعاد الشارقة للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق من ركلة حرة.

وجعل عبد الله غانم النتيجة 3-1 للشارقة بضربة رأس في الدقيقة 68 ليرفع رصيد فريقه إلى ست نقاط من انتصارين بينما ظل اتحاد كلباء في ذيل الترتيب بدون نقاط.

وفي مباراة اخرى تعادل الظفرة 1-1 مع ضيفه بني ياس ليحصد أول نقطة في المسابقة مقابل نقطتين لبني ياس.