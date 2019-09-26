لماذا تركيا "جنة المتطرفين"؟ (فيديو)

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقريرا لصحيفة "نيويورك بوست" بعنوان "تركيا.. الملاذ الآمن لتمكين الإرهابيين".

تحدث التقرير عن تحول تركيا لجنة الإرهابيين والمتطرفين في العالم ففي الفترة ما بين 2012 إلى 2015 اعتمدت إيران على بنوك تركية وتجار ذهب أتراك للتحايل على العقوبات الأميركية في أكبر عملية تهرب من العقوبات في التاريخ الحديث واستخدم النظام الفنزويلي شركات تركية لغسل الأموال وتهريب الذهب الفنزويلي ومن 2013.

وتابع:"فتحت تركيا أبوابها لتنظيم الإخوان الإرهابي وعناصره وسمحت لهم بإنشاء معاقل ومؤسسات بعد هروبهم من مصر وطالت العقوبات الأميركية أتراكا وشركة مصرفية في 2019 لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي".



