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رياضة

الجمعية العمومية للجمباز تعتمد جدول الأعمال

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:56 م
جريدة الدستور
الدستور
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عقد الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز مساء اليوم الخميس إجتماع الجمعية العمومية العادية بقاعة الإجتماعات الكبرى بمبنى الإتحادات الرياضية بمدينة نصر بحضور المهندس احمد طلعت، والدكتورة لمياء علي عبدالرحمن،والدكتورة فاتن البطل، والمهندس وائل السرنجاوي أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر مندوب 12 هيئة من أصل 15 هيئة هم أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد، لمناقشة جدول الأعمال الذى تم إرساله لهم فى الموعد القانونى، وعرض رئيس الإتحاد بالصوت والصورة الإنجازات التى حققها الإتحاد خلال الموسم الرياضى، والتى لم تتحقق من قبل منذ نشأة الإتحاد وحتى الآن، ومنها الحصول على ذهبية بطولة العالم فى إنجاز تاريخى للعبة، حققها أسطورة الجمباز الحديث على زهران، وقد نال العرض إعجاب الجميع ودوت القاعة بالتصفيق الحاد لبضعة دقائق.

صدق أعضاء الجمعية العمومية على محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية التى عقدت فى 21 سبتمبر 2018، كما صدق الأعضاء على خطة نشاط الاتحاد المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وبرنامج النشاط وخطة العمل للموسم الجديد 2019 2020، ووافق الأعضاء على الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، وتم عرض تقرير مراقب الحسابات، وفوض أعضاء العمومية لمجلس إدارة الاتحاد تحديد مكافأة المدير التنفيذى والمدير المالى، وطالب الأعضاء فى نهاية الإجتماع من مجلس إدارة الإتحاد بإستمرار الإنجازات التى وضعت اللعبة على الخريطة العالمية، بل والتفوق على عمالقة العالم فى رياضة الجمباز، ووعد الأعضاء مجلس الادارة بإستمرار دعم ومساندة الإتحاد بكل قوة من أجل تحقيق الهدف الأصعب وهو الحصول على ميدالية أوليمبية فى دورة طوكيو 2020.

حضر الإجتماع مندوبى 12 هيئة رياضية وناديا هم. لمياء محمد رشدي ( الجزيرة )، والدكتور محمد شريف السحرتي ( الصيد )، وعمر محمد يحي ( هليوبوليس )، واللواء رضا بشير (وادي دجلة)، والمستشار محمد الدمرداش (الزهور)،
والدكتورة علا أبو سمرا (سبورتنج)، والعميد صبري إبراهيم (طلائع الجيش)، وايمان خيري (سموحة)
والمهندسة أهداب جمال (مدينة نصر)،كامل محمد حامد (الاتحاد السوداني)، المهندس عمرو حسونة (القاهرة)، ومحسن عبد القادر (الشمس). ولم يحضر مندوبى أندية الأهلى والمعادن والمؤسسة العسكرية بالإسكندرية.

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