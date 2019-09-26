التاجى يكشف دور جده عبدالوارث عسر في تعليم كبار نجمات الفن

قال الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر، إن جده كان حريصًا على تدريب عدد من الفنانين والذين أصبحوا من كبار النجوم فيما بعد.



وأضاف التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الفنانات سميرة أحمد، نادية لطفي، ماجدة الخطيب، آمال فريد، قام جده بتعليمهن الفن كما درس للفنانة صفاء أبوالسعود في معهد التمثيل، واستطاع أن يعالج مشكلة عدم التمكن من النطق الصحيح لحرف السين.



وكشف الفنان محمد التاجي، عن أنه تخرج في كلية الحقوق، ونصحه بأن يتحدث أمام الكاميرات كما يتحدث في المنزل بدون تصنع وأن يكون طبيعيا في أدائه خلال التمثيل.

