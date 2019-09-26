الخميس 26 سبتمبر 2019 الموافق 27 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد التاجي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:44 م
الفنان محمد التاجي،
الفنان محمد التاجي،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الفنان محمد التاجي، إن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن تعطل تصوير آخر أعماله يرجع إلى مشاكل إنتاجية، وليس بسبب مرضه كما يشاع.

وأضاف التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسلسل فالنتينو تم استئناف تصويره منذ 20 يوما.

مسلسل "فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر، والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

7 دلائل تؤكد دعم تركيا لـ"داعش"

منذ حوالي 20 ساعة

الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر

منذ يوم

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

منذ أقل من ساعتين

«الإخوان» تشن حملة طعن وتشكيك فى برهامى

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

القصة الكاملة لربط مهندس ومحاسب في شجرة بالإسماعيلية (فيديو)

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

الصحة

تسبب تشوهات.. دراسة تحذر من أكياس الشاي "البلاستيكية"

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

الرئيس نيوز

فيديوجراف.. سد النهضة.. 8 سنوات من المفاوضات

إيران تستعد لخوض "حرب إلكترونية" مع أمريكا عبر الإنترنت

أنقذ طفلين قبل موته.. مصرع شاب دهسه قطار في العياط

بشرى لموظفى الجمارك: قروض بفائدة 9%.. وزيادة المزايا التأمينية

منوعات

2.7 مليون جنيه.. قيمة سمكة تونة تم اصطيادها في أيرلندا

راكبة تفتح باب الطوارئ في طائرة صينية لشعورها بالاختناق

الدببة البنية تهدد سكان قرية في رومانيا

خطوبة الأميرة "بياتريس" لرجل الأعمال إدواردو مابيلي

كشكول

قطار ينهي حياة طالبة ببني سويف

السبت.. افتتاح وحدة زرع النخاع بمركز الأورام بجامعة المنصورة

تعاون بين "تعليم الدقهلية" والمجتمع المدني لتطوير المنظومة

أول تعليق من التعليم على وفاة طفل بماس كهربائي داخل مدرسة بالبحيرة

إسلام سياسي

خبراء: الشائعات وخلق الفوضى سلاح جماعة الإخوان في دعوات التظاهر

الجيش اليمني يحبط هجومًا على عرض عسكري في حضرموت

بعد تهديدات ترامب.. داعش يتحرك بـ «خطة شيطانية»

القاعدة تشن هجومًا على التعزيزات العسكرية للحوثيين


زيت وسكر

ما هي أسباب تنميل الوجه؟

رسميًا.. إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس

شرطة التموين تحاصر المخالفات بأسواق محافظات الجمهورية

حقيقة فساد تطعيمات الحصبة لطلبة المدارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

"أنواع مدارس الفن التشكيلى".. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

السبت.. اجتماع استثنائي لاتحاد الكتاب العرب لانتخاب الأمين العام الجديد

8 أكتوبر.. انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين

توعية الشباب بأخطار الإدمان بثقافة الأقصر

صفحتنا ع الفيس بوك