محمد التاجي يكشف الحالة الصحية للفنان عادل إمام (فيديو)

قال الفنان محمد التاجي، إن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن تعطل تصوير آخر أعماله يرجع إلى مشاكل إنتاجية، وليس بسبب مرضه كما يشاع.



وأضاف التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسلسل فالنتينو تم استئناف تصويره منذ 20 يوما.



مسلسل "فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر، والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.