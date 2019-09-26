أيتن عامر تكشف عن إطلالتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة أيتن عامر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.



وعلقت على إطلالتها في الصورة قائلة: "لما أختي الكبيرة تجيبلي فستان حلو أوي تسلم أيديها عليه مينفعش متصورش بيه حتى لو مش حاطة ماكياج".



وأضافت: "تسلم أيدك يا فوففا يا ست الستات، شكرا مايا حبيبتى كمان على لمستك اللى حلت الفستان اكتر، ياجماعة أنا فرحانة بالفستان ها؟ أظن الرسالة وصلت".



وكانت أيتن عامر، قد شاركت في الأيام الأخيرة من فعاليات المهرجان ولم تتواجد خلال حفل افتتاحه والذي أقيم يوم الخميس الماضي، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكان ضيف الدورة الحالية النجم الكندي ذو الأصول المصرية مينا مسعود.