"بسبب وزنه الزائد".. محمد التاجي يتعرض لموقف محرج مع مبارك

قال الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الراحل عبدالوارث عسر، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حضر عيد الإعلاميين في عام 1999 وشاهده وهو يؤدي دوره في مسلسل "وادي فيران".



وأضاف التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه كان يؤدي دور ضابط إسرائيلي في مسلسل وادي فيران في الفترة بعد النكسة عام 1967.



وأردف: "الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عصرني وقال لي فيه ضابط بالتخن ده؟ فاغتظت وعملت تكميم المعدة عشان أخس، وبالفعل نجحت في فقدان 82 كيلو جراما في 3 سنين".