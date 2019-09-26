تعاون بين "تعليم الدقهلية" والمجتمع المدني لتطوير المنظومة

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية علي عبدالرؤوف، اليوم الخميس، وفدا من المجتمع المدني برئاسة الدكتورة فرحة الشناوي أستاذ المناعة بكلية طب المنصورة، والدكتورة ريهام عاطف محفوظ مدير البنك العربي الإفريقي، والدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية طب المنصورة السابق، وذلك في إطار بحث سبل تطوير منظومة التعليم.

وقال عبدالرؤوف: إن الهدف من هذا اللقاء مساعدة قطاع التعليم العام والفني بمراحل التعليم المختلفة، وإتاحته لجميع الطلاب، وبناء قدرات القائمين على العملية التعليمية، معربا عن سعادته بمشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية، والتي يقاس بها تطور المجتمعات وتقدمها.

