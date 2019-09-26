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رياضة

على زهران أسطورة الجمباز الحديث يوقع عقد رعاية حتى ٢٠٢٠

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
الدستور
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وقع لاعب منتخب مصر للجمباز على زهران عقد رعاية مع احد الشركات المتخصصة فى هذا المجال كوكيل ومسوق حصري له حتي نهاية 2020.

جاء التوقيع بحضور المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية ودكتور.ايهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى للجمباز وذلك بمقر اللجنة الأولمبية حيث قام بتوقيع العقد رئيس الشركه، وهو أول عقد رعاية يتم توقيعه للاعب فى رياضة الجمباز منذ انشاء الاتحاد وحتى الآن.

وقد أجرى حطب مكالمة تليفونية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى حرص فيها على تهنئة زهران على ميداليته الذهبية فى بطولة العالم الأخيرة وأعرب عن ثقته فى قدرات اللاعب الدولى على تحقيق ميدالية أوليمبية، الجدير بالذكر أن زهران بدأ مسيرته في عام 2010 وحقق 6 ميداليات أفريقية، و6 ميداليات كأس عالم وبذلك يعتبر أول لاعب مصري في التاريخ يحقق 6 ميداليات في كأس العالم للجمباز، كما حقق ميدالية فى دورة ألعاب البحر المتوسط، كما جرى تسجيل حركه باسمه "زهران" في قانون الجمباز وتاريخه، وهي حركة عالية الصعوبة، وتأخذ تصنيف "F" بين درجات الصعوبة باللعبة، كما حقق مؤخرا ذهبية كأس العالم التاريخيه في مونديال فرنسا بعد الفوز علي بطل اليابان وفرنسا وفضية كاس العالم في المجر 2019،
أول افريقيا 2012 و2014 و2015 و2016 وذهبية الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019، واول ألالعاب العربية 2011، وبرونزية البحر المتوسط 2018، وبرونزية الجائزة الكبري في المجر 2015ا

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