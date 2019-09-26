"إحنا الفراعنة".. أغنية جديدة من إنتاج "الداخلية" عن عظمة المصريين

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية جديدة بعنوان "إحنا الفراعنة"، من غناء ياسر العشري، وكلمات محى حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان.



وتقول كلمات الأغنية: "إحنا الفراعنة بقلب عربي وبدم واحد، احنا اللي علمنا الحياة إزاي تجاهد، إحنا اللي علمنا العلوم للكون بحاله، إحنا اللي درسنا الكتاب والمولى شاهد، شوف اللي بيحصل حوالينا واعرف مين إحنا، إحنا اللى محدش يكسرنا وتضيع ملامحنا، لو فكرنا في حاجة بنقدر نعملها في ثانية، عدينا قناة في لحظة، وعملنا التانية".

