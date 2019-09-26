ترودو ينعى جاك شيراك ويشيد ببصمته في تاريخ فرنسا

نعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي وافته المنية اليوم في باريس.



وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "علمت بحزن عميق بوفاة جاك شيراك، رجل دولة كبير ترك بصمته على تاريخ فرنسا. خلال مسيرته السياسية التي امتدت لأكثر من 40 عاما، كرس الرئيس شيراك نفسه لمساعدة فرنسا والشعب الفرنسي على تحقيق إمكاناتهما الكاملة وبناء أوروبا أقوى والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة بين فرنسا وكندا".



وأضاف "بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السابق شيراك، وللشعب الفرنسي، الذي أعلن الحداد على خسارته".



وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا وراءه إرثا سياسيا كبيرا، بعدما تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وذلك في فترة عصيبة من تاريخ البلاد وصفت بأنها "استثنائية".



وعانى شيراك من اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، وتوفي في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.



وكان شيراك من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل في خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003.