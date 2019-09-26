الخميس 26 سبتمبر 2019 الموافق 27 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو ينعى جاك شيراك ويشيد ببصمته في تاريخ فرنسا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:27 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
أ ش أ
طباعة
نعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي وافته المنية اليوم في باريس.

وقال ترودو - في بيان صدر من مكتبه - "علمت بحزن عميق بوفاة جاك شيراك، رجل دولة كبير ترك بصمته على تاريخ فرنسا. خلال مسيرته السياسية التي امتدت لأكثر من 40 عاما، كرس الرئيس شيراك نفسه لمساعدة فرنسا والشعب الفرنسي على تحقيق إمكاناتهما الكاملة وبناء أوروبا أقوى والدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة بين فرنسا وكندا".

وأضاف "بالنيابة عن حكومة كندا، أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الرئيس السابق شيراك، وللشعب الفرنسي، الذي أعلن الحداد على خسارته".

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم عن عمر ناهز 86 عاما، تاركا وراءه إرثا سياسيا كبيرا، بعدما تولى رئاسة الجمهورية طيلة ولايتين امتدت من 1995 إلى 2007، وذلك في فترة عصيبة من تاريخ البلاد وصفت بأنها "استثنائية".

وعانى شيراك من اضطرابات صحية خلال السنوات الأخيرة، وتوفي في المقاطعة الخامسة من العاصمة الفرنسية باريس.

وكان شيراك من المدافعين عن علاقات متوازنة لفرنسا مع الخارج، ودخل في خلافات مع الولايات المتحدة، أثناء التحضير لغزو العراق سنة 2003.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

إخواني هارب لشباب الجماعة:"ابتعدوا عن الكنائس.. نجهز عملًا كبيرًا سيهز البلد" (تسريب صوتي)

منذ حوالي 20 ساعة

الرئيس السيسى: لن يتم بناء سد النهضة على حساب الإضرار بحصة مصر

منذ يوم

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

منذ حوالي 8 ساعات

7 دلائل تؤكد دعم تركيا لـ"داعش"

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

القصة الكاملة لربط مهندس ومحاسب في شجرة بالإسماعيلية (فيديو)

المؤامرة تكتمل.. صهر أردوغان يفضح مخطط محمد على والإخوان

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

"بيخاف من الدم".. محمود المليجي يكشف مفاجأة عن شخصية فريد شوقي

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

الصحة

تسبب تشوهات.. دراسة تحذر من أكياس الشاي "البلاستيكية"

ارتفاع عدد إصابات الكوليرا في السودان إلى 183 مريضًا

"الصحة العالمية" تحذر من تفشي شلل الأطفال في الفلبين

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

الرئيس نيوز

فيديوجراف.. سد النهضة.. 8 سنوات من المفاوضات

إيران تستعد لخوض "حرب إلكترونية" مع أمريكا عبر الإنترنت

أنقذ طفلين قبل موته.. مصرع شاب دهسه قطار في العياط

بشرى لموظفى الجمارك: قروض بفائدة 9%.. وزيادة المزايا التأمينية

منوعات

2.7 مليون جنيه.. قيمة سمكة تونة تم اصطيادها في أيرلندا

راكبة تفتح باب الطوارئ في طائرة صينية لشعورها بالاختناق

الدببة البنية تهدد سكان قرية في رومانيا

خطوبة الأميرة "بياتريس" لرجل الأعمال إدواردو مابيلي

كشكول

قطار ينهي حياة طالبة ببني سويف

السبت.. افتتاح وحدة زرع النخاع بمركز الأورام بجامعة المنصورة

تعاون بين "تعليم الدقهلية" والمجتمع المدني لتطوير المنظومة

أول تعليق من التعليم على وفاة طفل بماس كهربائي داخل مدرسة بالبحيرة

إسلام سياسي

خبراء: الشائعات وخلق الفوضى سلاح جماعة الإخوان في دعوات التظاهر

الجيش اليمني يحبط هجومًا على عرض عسكري في حضرموت

بعد تهديدات ترامب.. داعش يتحرك بـ «خطة شيطانية»

القاعدة تشن هجومًا على التعزيزات العسكرية للحوثيين


زيت وسكر

ما هي أسباب تنميل الوجه؟

رسميًا.. إقامة محطتى توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس

شرطة التموين تحاصر المخالفات بأسواق محافظات الجمهورية

حقيقة فساد تطعيمات الحصبة لطلبة المدارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم صارت الخيانة وجهة نظر!
مدحت بشاى
«متحدون».. سراج على المنارة
د.مينا بديع عبدالملك
محمد عبده.. أول مُفتٍ مستقل لمصر
جمال طه
استهداف «أرامكو» والتوافق الإيرانى الأمريكى
المزيد

الثقافة

"أنواع مدارس الفن التشكيلى".. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

السبت.. اجتماع استثنائي لاتحاد الكتاب العرب لانتخاب الأمين العام الجديد

8 أكتوبر.. انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين

توعية الشباب بأخطار الإدمان بثقافة الأقصر

صفحتنا ع الفيس بوك