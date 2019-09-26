برج إيفل يشارك الشعب الفرنسى حزنه على رحيل "شيراك"

أعلنت الشركة المسئولة عن إدارة برج إيفل في باريس، اليوم الخميس، أن البرج سيطفئ أنواره مساء اليوم تكريمًا للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي رحل اليوم.



وقالت الشركة إنه سيتم إيقاف تشغيل جميع الأنوار الموجودة في البرج في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي «١٩٠٠ بتوقيت جرينتش» وسيضطر الزوار إلى المغادرة.



يذكر أن البرج يظل مفتوحًا حتى الساعة ١١٫٤٥ مساءً طوال أيام الأسبوع خلال شهر سبتمبر.