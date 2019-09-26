رئيس بيلاروسيا: سنقدم مشروعًا مربحًا في مجال صناعة الصواريخ إلى أوكرانيا

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده تستطيع تنفيذ مشاريع مشتركة مع أوكرانيا، في مجال بناء وإنتاج الصواريخ.



وأشار لوكاشينكو -اليوم الخميس- إلى أن الجانب البيلاروسي سيقدم المقترحات المتعلقة بذلك، خلال منتدى مناطق الدولتين، الذي سيعقد في أوائل أكتوبر المقبل.



وأوضح أن بلاده كانت قد عرضت سابقا على أوكرانيا التعاون في هذا المجال، إلا أنه لا يوجد عمل في هذا الاتجاه حتى الآن.

