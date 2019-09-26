ماريون سيلفا يقود هجوم العربي الكويتي أمام الاتحاد السكندرى

أعلن خوان مارتنيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي الكويتي تشكيل فريقه؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري على ملعب استاد برج العرب في إياب دور الـ32 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث يقود هجوم "العربي" ماريون سيلفا.



ضمت التشكيلة الأساسية كلا من سليمان عبدالغفور ومحمود فريج وراؤول رودريجيز وعلي عتيق ومحمد البذالي وعبدالله الشمالي وتشافي توريس والهادي السنوسي وعلي خلف وفيصل عجب وماريون سيلفا.