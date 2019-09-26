"أنواع مدارس الفن التشكيلى".. محاضرة بثقافة الإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليتها الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسماعيلية، حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية محاضرة بعنوان "أنواع مدارس الفن التشكيلى" ألقتها ماريان مجدى، وتحدثت عن أنواع مدارس الفن التشكيلى، وذكرت منها المدرسة التكعيبية وأشهر فنانيها "براك"، التجريدية وأشهر فنانيها "بيكاسو"، السيريالية وأشهر فنانيها "سيلفادور دالى" وذلك بمدرسة المشتل الإعدادية بنين، كما عقد نادى الأدب بالقصر ندوة بعنوان "شعر العامية وأزمة التلقى" شارك فيها مجموعة من الشعراء فتحى نجم، صلاح نعمان وشادية الملاح.



أقامت مكتبة حى السلام محاضرة بعنوان "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الإجتماعى" ألقاها فتحى نجم، وتحدث عن التكافل الاجتماعى، وأكد على أهميته باعتباره وسيلة لتحقيق الرعاية للفقراء والمحتاجين، أعقبها ورشة رسوم للأطفال وذلك بمدرسة الجلاء، كما عقد بيت ثقافة الشيخ زايد محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا النصر" ألقاها محمد محروس، وتحدث عن بعض الشخصيات العظيمة فى جميع المجالات التى كان لها أثر النصر والنجاح، تلى ذلك ورشة فنية بعنوان "نعم للسلام" وذلك بمدرسة الزهور الابتدائية.



نظمت مكتبة السبع أبار ورشة فنية قص ولصق بعنوان "أحب السلام" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام، كما أقامت مكتبة أبوصوير مسابقة فى المعلومات العامة بعنوان "دول العالم" وذلك بدار الارقم بابوصوير.