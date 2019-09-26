بومبيو يحجم عن مناقشة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

أحجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن مناقشة احتمال تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب تقارير عن أن واشنطن قامت بترحيل إيرانية.



وقال بومبيو للصحفيين: "لا أتحدث عن قضايا حساسة مثل التي تطرقتم إليها هنا".



وكان بومبيو يجيب على أسئلة عن الإيرانية نيجار غودسكاني، التي أقرت بالذنب في تهمة التآمر للتحايل وارتكاب جرائم بحق الولايات المتحدة وقضت محكمة اتحادية بحبسها لمدة قضتها بالكامل.