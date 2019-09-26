بلومبرج: مصر تمتلك أفضل سندات محلية من حيث الأداء فى الأسواق الناشئة

وضعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، دليليًا لمقاييس مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة من الأرجنتين إلى مصر.



وقالت الوكالة إن هناك مقاييس شهية للمخاطرة بالنسبة للدول النامية ككل، لكن فئة الأصول واسعة عادة ما يلقي أقوى اللاعبين فيها بظلالها على البقية.



وأضافت أن بالنسبة لمصر، فقد كانت الأفضل في تجارة أدوات الدين العام في العالم، وحقق حاملو السندات المحلية عائدًا بنسبة 37% بالدولار، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز، وذلك بفضل ارتفاع الجنيه المصري ومتوسط العوائد بحوالي 15%.



وأشارت إلى أن هذا الأمر جعل مصر من أكثر الأسواق المفضلة بين الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين، وأصبحت تمتلك أفضل السندات المحلية أداءً في الأسواق الناشئة هذا العام.



وأوضحت أنه في كل مرة، استمر المستثمرون في مطاردة السندات المصرية، مما يدل على استمرار الرغبة في المخاطرة في هذا السوق الجاذب.