"عبقرية مُخرج".. كيف خرج أنور عكاشة من ورطة التاجي بسبب "الوزن"

كشف الفنان محمد التاجي، أنه اتبع حمية غذائية منذ عام 1999 بعدما أصبح زيادة الوزن سببًا في إحراجه، فقرر إتباع رجيم أفقده 82 كيلوجرامًا من وزنه في 3 سنوات، ليتحول من 181 كيلو جراما إلى 99 كيلو فقط، لكن ذلك التحول الرهيب سبب مشكلة أخرى.



وقال التاجي، خلال لقائه في برنامج "فنجان قهوة"، إنه شارك في الجزء الأول في مسلسل زيزينيا سنة 1997، وذلك قبل أن يفقد الوزن الزائد، وفي 2001 استدعاه المخرج أسامة أنور عكاشة لتصوير الجزء الثاني.



وأضاف التاجي: "أول ما شافني لطم، وقال يا نهار أسود، أعمل فيك إيه؟"، مردفًا: "لكنه وجد مخرجًا لخسارة الوزن، فأضاف مشهد خناقة بينه وبين الفنان الراحل محمد متولي، وهو بيقوله يا شيخ اتنيل بدل ما تتنطط علينا عالج السكر اللي هاري بدنك"، وذلك ليبرر للجمهور سبب فقدانه الوزن.