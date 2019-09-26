وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمن بلادنا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن المغرب.



وشدد بوريطة - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - على تضامن بلاده الكامل مع السعودية بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" في خريص وبقيق واصفا الاعتداء الإيراني بأنه "غير مقبول".



وأضاف بوريطة، أن إيران لم تكف عن ممارسة أعمالها العدائية في المنطقة، وتبني استراتيجية الهروب إلى الأمام وسياسة التخريب التي تمثل تهديدا ليس لدور الجوار فحسب، وإنما للأمن القومي العربي والاستقرار الدولي.



ودعا إلى التعامل بحزم مع النظام الإيراني، وإفهامه أن الأمن الإقليمي العربي واحد ويمنع المساس به، مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بأن يكون أكثر فاعلية في التعاطي مع الانتهاكات الإيرانية، باعتبارها تمس الاستقرار والسلم الدوليين.



وأشار بوريطة إلى أهمية إعادة النظر في أسلوب عمل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مؤكدا ضرورة ألا يتخذ التشديد على العمل الجماعي ذريعة لتأخير تقديم الحلول، قائلا: إن "العمل الجماعي ضروري، ولكن يجب ألا يختزل في منصات الخطابة واجتماعات الأمم المتحدة.