سامح عاشور يكلف بمتابعة حالة "محامي قنا"

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ممدوح عبدالعال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة المتابعة والتواصل، بمتابعة حالة الزميل محمد علي موسى، المحامي بقنا، وتحمل جميع مصاريف علاجه، رغم عدم اشتراكه بالمشروع.



وأوضح ممدوح عبدالعال، أن الزميل يعاني اشتباها فى جلطة بالشريان الرئوي، وتم إدخاله عناية القلب، في الثامن عشر من سبتمبر الحالى، بمستشفى الأقصر الدولي.