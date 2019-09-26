حبس عامل قتل جاره بسبب مشاجرة بين زوجتيهما فى حلوان

قررت نيابة حلوان حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات الجيرة بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وجاره بسبب قيام زوجتيهما بإلقاء المياه ومخلفات القمامة أمام منازل بعضهم، فقام العامل بطعن جارة بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم.

