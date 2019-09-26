السفير الصينى: الشراكة بين القاهرة وبكين استراتيجية (حوار)





- أول مرة أزور فيها مصر كانت عام ١٩٩٦، كمرافق للرئيس الصينى الأسبق، ما يؤكد صحة مقولة: «من يشرب من نهر النيل سيعود إليه مرة أخرى»، وأتذكر أنى وقتها اشتريت عددًًا من البرديات المصرية، وأخذتها معى إلى البيت، ولا تزال معلقة فى غرفة نومى حتى الآن، لذا فإن مصر موجودة معى منذ ذلك الوقت. وفى منتصف يوليو الماضى وصلت إلى مصر، حتى قدمت أوراق اعتمادى لدى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى سفيرًا لجمهورية الصين الشعبية، فى ١٦ سبتمبر الجارى، وبعدها بـ٤٨ ساعة تشرفت بتقديم أوراق الاعتماد إلى معالى أمين عام الجامعة العربية كمندوب الصين لدى الجامعة. وهناك اهتمام كبير من رئيسى البلدين بتنمية العلاقات، لذا أشعر بالمسئولية الكبيرة على عاتقى، وعلى استعداد لبذل قصارى جهدى للعمل مع الجانب المصرى فى تنفيذ التوافق بين البلدين، وتعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما. وزرت حتى الآن أكثر من ٢٠ مسئولًا مصريًا، وشعرت بأن هناك رغبة كبيرة من الجانبين لتعزيز التعاون الصينى المصرى فى كل المجالات، وشعرت بالصداقة العميقة بين الشعبين الصينى والمصرى، فعندما أمشى فى الشوارع أجد كثيرًا من الناس يسلمون على، لذلك يمكن القول إن الصداقة وطيدة بين شعبى البلدين.

■ بداية.. تحتفل جمهورية الصين الشعبية بالذكرى ٧٠ لتأسيسها يوم ١ أكتوبر المقبل.. ما الذى يمثله هذا اليوم لبلدكم؟

■ ماذا عن العلاقات الثنائية مع مصر طوال تلك الفترة؟

■ كيف تطورت تلك العلاقات التاريخية الآن؟

■ ما أبرز مجالات التعاون التى تترجم امتداد العلاقات طوال كل تلك السنوات؟

■ ماذا عن المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

■.. وبالنسبة للتعاون فى مجال السيارات الكهربائية؟

■ ما موقع التعاون الأمنى والدفاعى على خريطة العلاقات المصرية الصينية؟

■ كيف ترى خطوات مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب؟

■ وماذا عن التعاون السياحى؟

■ طرحت بكين قبل فترة قريبة مبادرة «الحزام والطريق».. ما العائد على مصر من تنفيذها؟

■ ما تقييمك للعلاقات الصينية- الأمريكية و«التوترات التجارية» الأخيرة بينهما؟

■ هل ستشكل هذه الحرب تهديدًًا للاقتصاد العالمى؟

■ وماذا عن تصاعد الأحداث فى مدينة هونج كونج؟

■ نعود إلى المنطقة العربية.. كيف ترى الصين التطورات الأخيرة فى الخليج، خاصة بعد القصف الذى تعرضت له شركة النفط السعودية «أرامكو»؟

- يوم مهم جدًًا فى حياة كل مواطن صينى، فعلى مدى ٧٠ عامًًا، وبفضل الحزب الشيوعى الصينى، نجحت الصين فى تحقيق الكثير من الإنجازات التنموية غير المسبوقة، وتحقيق الأمن والاستقرار فى الداخل، وتحولت من دولة ضعيفة وفقيرة إلى دولة قوية رائدة حول العالم.فالصين تحتل فى الوقت الحالى المركز الثانى عالميًًا فى إجمالى احتياطى الناتج المحلى بأكثر من ١٣ تريليون دولار أمريكى، وخلال العام الماضى، بلغ حجم استثماراتها فى الخارج نحو ١٣٠ مليار دولار أمريكى، وتربعت على صدارة التجارة العالمية بحجم صادرات وواردات من البضائع بلغ أكثر من ٤.٦ تريليون دولار.ويبلغ إجمالى طول خطوط السكك الحديدية الفائقة السرعة فى الصين ٢٩ ألف كم، وهو رقم يتجاوز إجمالى طول الخطوط فى جميع دول العالم، كما نجحت الصين فى انتشال أكثر من ٧٤٠ مليون نسمة من الفقر، لتسهم بذلك فى ٧٠٪ من نسب مكافحة الفقر على مستوى العالم.- يتزامن «اليوم الوطنى الصينى» هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الـ٦٣ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، فبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أقيمت علاقات دبلوماسية بين البلدين فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر عام ١٩٥٦، وأصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، ما عزز الأسس المتينة للصداقة العميقة بين البلدين.وبعد قرار الرئيس عبدالناصر تأميم قناة السويس، قال الرئيس الصينى الأسبق: «ندعم بكل قوة جهود الرئيس المصرى جمال عبدالناصر والشعب المصرى لتأميم قناة السويس»، مشيدًا بالرئيس «ناصر» واصفًًا إياه بـ«الزعيم».ونظم أكثر من ١٠٠ مليون صينى مظاهرات فى أرجاء الجمهورية، للتعبير عن دعمهم للشعب المصرى، وأرسل الرئيس عبدالناصر رسالة إلى أول رئيس وزراء صينى، شواين لاى، قال فيها: «دعمكم الثمين لنضالنا من أجل حماية الاستقلال الوطنى يعزز من ثقتنا فى قضيتنا العادلة».فى المقابل، الصين لن تنسى أبدًا الدعم المصرى لاستعادة المقعد الشرعى لجمهورية الصين الشعبية فى الأمم المتحدة خلال سبعينيات القرن الماضى.- الصين هى أكبر شريك تجارى لمصر فى الوقت الحالى، ويبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالى ٦.٥ مليار دولار أمريكى، بزيادة ٤.٦٪ على العام الماضى.هذا التبادل التجارى بدأ منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، ففى عام ١٢٠ قبل الميلاد أوفدت أسرة «هان» الصينية الملكية مبعوثًا إلى الإسكندرية، ثم لعب التبادل التجارى عبر «طريق الحرير» القديم دورًًا مهمًًا فى مد جسور التواصل بين البلدين فى تلك الحقبة التاريخية، ومن خلاله انتقلت إلى مصر صناعات مهمة، مثل: الخزف والحرير والورق والطباعة.وتشهد العلاقات المصرية- الصينية، فى الوقت الحالى، طفرة كبيرة جدًا تحت رعاية رئيسى البلدين. وزار الرئيس عبدالفتاح السيسى جمهورية الصين خلال ولايته الرئاسية الأولى فى ٢٠١٤، وخلال الزيارة اتفق البلدان على ترقية العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر زار الصين ٦ مرات، وعقد مع الرئيس الصينى ٩ لقاءات، كان آخرها على هامش «قمة العشرين» فى مدينة أوساكا، كما زار مصر، خلال الـ٣ أشهر الماضية، أكثر من ٢٠ وفدًا صينيًا بمستوى «نائب وزير» أو أعلى فى المجالات الدبلوماسية والتكنولوجية والتجارية والزراعية والقضائية والعسكرية والأمنية والأثرية.وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدم الصداقة الصينية المصرية والتعاون المصرى الصينى إلى الأمام، وستتدفق مثل نهر النيل المصرى، وذلك من أجل دفع العلاقات وتعزيز وبناء المصير المشترك بين البلدين.- فى ظل اهتمام القاهرة بمجال الفضاء وفوزها بحق استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، ننشئ مركزًًا لتركيب وتجميع واختبار الأقمار الصناعية فى مصر، بجانب العمل على إطلاق القمر الصناعى «مصر sat 2»، الذى سيساعدها فى التخطيط والرصد الجوى والزراعة واستكشاف الموارد.ونتعاون مع مصر فى عدد من المشروعات القومية، على رأسها محور تنمية قناة السويس، وإنشاء أول مصنع فى الشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج الألياف الزجاجية بمنطقة العين السخنة، لتصبح مصر بوجوده ثالث أكبر دولة منتجة للألياف الزجاجية فى العالم، فضلًًا عن المعمل الصينى المصرى المشترك للطاقة المتجددة، الذى نجح فى إنتاج أول خلية شمسية بالكامل فى مصر، خلال مايو الماضى، ومشروع آخر لإنتاج الكهرباء بجهد يصل إلى ٥٠٠ كيلووات.- فى العاصمة الإدارية الجديدة تنفذ الشركات الصينية منطقة الأعمال المركزية، وتبنى أطول برج فى القارة الإفريقية بطول ٣٨٥ مترًا تقريبًا، بجانب تنفيذ مشروع «القطار الكهربائى» فى مدينة العاشر من رمضان، الذى يربط بين القاهرة والعاصمة الجديدة، وييسر تنقلات المصريين بينهما.ووفقًًا للإحصائيات والأرقام الرسمية وفرت الاستثمارات الصينية فى مصر قرابة ٣٠ ألف فرصة عمل مباشرة للمصريين، ونحن عندما ننفذ هذه المشروعات لا نهتم بالربح قدر اهتمامنا بخدمة الشعب المصرى.وما يدل على ذلك أن واحة «سيوة»، وهى منطقة صحراوية نائية تحتاج إلى وسائل اتصالات حديثة، رفضت العديد من الشركات العالمية الاستثمار فيها، ورفضت بناء بنية تحتية هناك، لكن شركة «هواوى» الصينية تعاونت مع الجانب المصرى لتوريد أجهزة الاتصالات الحديثة إلى الواحة، خلال شهر، وهو ما يساعد فى تنمية المنطقة.كما أنشأت الشركة ذاتها مشروعًا للاتصالات فى وادى الملوك بمحافظة الأقصر، بعدما عانت طويلًًا من ضعف خدمات الاتصالات هناك، فضلًًا عن توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتدريب ١٢ ألف شاب مصرى فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال ٥ سنوات.- صناعة السيارات الكهربائية فى الصين تشهد تطورًًا كبيرًًا، وهى أكبر دولة حول العالم فى مجال إنتاج واستهلاك هذه السيارات، ولدى مصر اهتمام خاص بها، وطرحت فكرة تعاون البلدين فى هذا المجال أكثر من مرة، وهناك إمكانية كبيرة لاستفادة مصر من ذلك.وعقدت مشاورات بين شركات البلدين حول السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية، ودخلت بعض هذه السيارات إلى مصر بالفعل، وتوجد مشاورات حالية مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى فى مصر، لتكثيف التعاون فى هذا المجال.كما أن هناك مشاورات حالية بين البلدين حول استيراد مصر أتوبيسات كهربائية، ومن الممكن أن نتحدث مستقبلًًا عن إنشاء مصنع مشترك فى هذا المجال.- منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين تربط جيشهما صلات قوية جدًًا، وفى بداية العام الجارى أجرى مستشار رئيس الدولة وزير الدفاع الصينى زيارة رسمية إلى مصر، أعقبتها زيارات لقادة القوات المسلحة المصرية إلى بكين.والتعاون بين البلدين فى مجالى التسليح والتدريب كبير، وهناك ضباط مصريون يتلقون تدريبات فى بكين، وضباط صينيون يتدربون فى القاهرة، وقبل أيام، زارت المدمرة الصينية «١٥٣» القاعدة البحرية فى الإسكندرية، وشاركت فى التدريب البحرى المشترك بين البلدين فى مجال إنقاذ الرهائن ومكافحة القرصنة.- الصين تشدد على ضرورة محاربة الإرهاب بكل قوة، وتقدم الدعم الكامل والثابت لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار فى الداخل، ونقدر موقف القاهرة من جهود الصين فى مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمنها، وكلنا نعرف أن الإرهاب هو العدو المشترك لكل دول العالم، لأنه يهددد أمن وسلامة تلك الدول.- هناك أكثر من نصف مليون سائح صينى زاروا مصر خلال الفترة الماضية، فمصر صاحبة تاريخ وحضارة كبيرين، وتمتلك مناطق سياحية وأثرية كثيرة يتطلع الشعب الصينى إلى زيارتها، مثل الأهرامات وأبوالهول والمتحف المصرى، بجانب الأقصر وأسوان.وتحدثنا مع الجانب المصرى لزيادة استخدام اللغة الصينية فى شارات المطارات والمنشآت السياحية، فكثير من الصينيين لا يعرفون اللغة العربية، وبعضهم لا يفهم «الإنجليزية»، ونتواصل دائمًا مع الحكومة المصرية لتوفير الخدمات السياحية كافة للسائحين الصينيين فى مصر.وطلبنا كذلك أن تكون هناك رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة «هانزو» الصينية، ونعمل حاليًا على فتح العديد من الخطوط المباشرة بين البلدين، لأن ذلك سيسهم فى زيادة أعداد السائحين الصينيين فى مصر.- هذه الاتفاقية وقعت مع أكثر من ١٥٠ دولة ومنظمة دولية، وهى مبادرة طموحة ستخدم البشرية كلها، جاءت من الصين وستعود بالفوائد على العالم كله، فى إطار السعى لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة مع جميع شعوب العالم، لذا لاقت إقبالًًا متزايدًًا من المجتمع الدولى، الذى توافق على ما تدعو إليه المبادرة من بناء «مجتمع المصير المشترك» لخدمة البشرية.ومصر دولة كبيرة جدًا ومحطة مهمة جدًا فى مبادرة «الحزام والطريق»، لذا كانت من أوائل الدول التى دعمت المبادرة، التى يمكن لها من خلالها حصد ثمار كثيرة جدًًا فى المجال الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة مواطنيها.- لدى الولايات المتحدة والصين مصالح وعلاقات مشتركة واسعة النطاق، ونرى أن هناك ضرورة لبذل جهود مشتركة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين، على أساس من التنسيق والتعاون والاستقرار لخدمة مصالح البلدين.وفيما يتعلق بـ«التوترات التجارية»، يرى الجانب الصينى أن التعاون أفضل من الصراع، والحوار يجب أن يكون بديلًًا عن المواجهة، لكن الولايات المتحدة بأسلوبها الأحادى هى من أثارت «الحرب التجارية» معنا، وتحاول ممارسة ضغوط شديدة علينا للخضوع لهيمنتها، بالمخالفة للقواعد الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، والتوافق الذى تم بين رئيسى البلدين.ورغم أننا لم نرَ «صدق نية» من الولايات المتحدة، لا نريد حربًًا تجارية معها، لكننا فى نفس الوقت لا نخاف منها، ولن يؤثر ما حدث على النمو الاقتصادى الصينى أو على التجارة الخارجية الصينية مع الدول الأخرى، بل سيؤدى إلى تراجع كبير فى الصادرات الأمريكية إلى الصين.فوفقًا لأحدث إحصائيات الجمارك الصينية، فى النصف الأول من العام الجارى، تراجع حجم الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة ٢٥.٧٪، وتراجع حجم الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة ٢.٦٪، فيما زاد حجم الصادرات الصينية إلى دول العالم ٣.٩٪.- هذه الحرب تشكل تحديًا خطيرًا جدًا للنمو الاقتصادى العالمى، لذا ستتسبب فى خسائر لكل دول العالم، فمثلًًا مصر لديها مشروع لتنمية محور قناة السويس، التى تستوعب مليار طن من البضائع، وهو رقم كبير، وذلك يحتاج إلى نظام «التجارة متعددة الأطراف فى العالم»، وهو ما تريد واشنطن عكسه.لذا، فإن هذه السلوكيات الأمريكية لن تضر الصين فقط، لكنها تضر بنظام «التجارة العالمية متعددة الأطراف»، وبالمصالح المشتركة لكل دول العالم، ما يلزم تكاتف الجهود للحفاظ على ذلك النظام، وحماية مصالحنا المشتركة.- هذه المدينة هى أرض صينية منذ القدم، تم احتلالها من قبل بريطانيا عبر اتفاقية غير شرعية فُرضت على الصين فى ١٨٩٨، وفى عام ١٩٩٧ عادت إلى وطنها الأم، الصين.ومنذ يونيو الماضى، نفذ «متشددون» هناك سلسلة من أعمال العنف، فاقتحموا المبانى الحكومية وشوهوا الشعار الوطنى الصينى وأهانوا العلم الوطنى، ما أدى إلى إلغاء العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى هناك، وسط تعطيل الحركة الجوية فى المطار.وما فعلوه هذا يخالف القانون والأخلاقيات، ويتعارض مع مبدأ الدولة الواحدة والنظام فى الصين، وأسهم فى تراجع عدد السياح فى المدينة بشكل كبير، وتأثر الاستثمارات كذلك، خاصة أنها محطة مهمة للابتكار والاستثمار على مستوى العالم.وتقف وراء أعمال العنف هذه دول غربية تريد التدخل فى الشئون الداخلية الصينية، عبر إثارة أعمال الشغب فى «هونج كونج»، بهدف عرقلة التنمية الصينية وزيادة المتاعب والمشكلات فى البلاد، لكن هذه المساعى لن تنجح أبدًا.لذا نؤكد أن مشكلة «هونج كونج» مشكلة داخلية خاصة بدولة الصين، ونرفض التدخلات الأجنبية فى شئوننا الداخلية كافة، وما تفعله الدولة من إجراءات هناك يهدف إلى الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها.- الشرق الأوسط يسوده عدم استقرار وسلام، بسبب المشاكل العرقية والطائفية والجوسياسية، ومحاولات القوى العظمى فى العالم لفرض الهيمنة والأحادية على شئون المنطقة، وذلك عن طريق تجاهلها كل الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.ونرى أن المجتمع الدولى، خاصة دول المنطقة، مطالبة ببذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار والتنمية فى الشرق الأوسط، وتخليصه من الحروب والاضطرابات، والصين على استعداد للتواصل والتنسيق مع كل الأطراف حول القضايا الساخنة فى هذه المنطقة، وتدعو وتشجع الأطراف المعنية على تسوية الخلافات، عبر الحوار والتشاور واعتماد الحلول السياسية لجميع القضايا.وقبل أيام، عينت الصين مبعوثًا خاصًا جديدًا لها فى الشرق الأوسط، وهو السفير تشاى جيون، وكان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الصينى، ولديه خبرات كبيرة جدًا فى شئون المنطقة، كما كان سفير الصين فى فرنسا، ما يعكس رغبة بكين فى لعب دور إيجابى وبناء فى الشرق الأوسط.وفيما يخص «أرامكو» فإن الجانب الصينى يدين الهجوم، ويعتبر أن ذلك يشكل تهديدًًا خطيرًًا للأوضاع فى الخليج، وتحديًًا لسوق الطاقة الدولية، لذا ندعو إلى تحقيقات شاملة وعادلة وموضوعية حول الواقعة، ونطالب الأطراف المعنية بعدم اتخاذ إجراءات قد تصعد من حدة التوتر فى المنطقة.