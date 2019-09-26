"الوزراء" يوافق على تخصيص أراضي خدمية بالمحافظات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه - منذ قليل - برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 341 فدانًا و80 مترًا بما يعادل "1435886.24م2" من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة السويس، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطتي توليد كهرباء شمال غرب خليج السويس.



كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظات: قنا، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والأقصر؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.



يأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تسريع التنمية بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية خاصة، وكل المحافظات بشكل عام، وذلك حسب تكليفات الرئيس السيسي المشددة ومتابعة رئيس الوزراء بشكل يومي.