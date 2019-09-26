الاحتلال يطلق النار على فتى فلسطينى داخل الأقصى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، الرصاص باتجاه فتى فلسطيني داخل المسجد الأقصى المبارك، وأغلقت أبواب الأقصى والقدس القديمة بالكامل.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه أحد الفتية داخل ساحات المسجد الأقصى عند باب السلسلة "أحد أبواب المسجد الأقصى"، ولم يتمكن المتواجدون في المكان من الوصول إلى الفتى للاطمئنان على وضعه الصحي أو مساعدته، حيث أحاطه جنود الاحتلال وقاموا باعتقاله على الفور.



وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال أبعدت المصلين المتواجدين بالقرب من الفتى، وعلى الفور أغلقت أبواب المسجد الأقصى بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه، كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب القدس القديمة، وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة في الشوارع المحاذية للبلدة القديمة.