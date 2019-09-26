"النقل" تنفي دراسة زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

نفت وزارة النقل، في بيانها اليوم، ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من دراسة الوزارة زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبرجيت.



حيث أكدت الوزارة، في بيانها، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وأنه لا توجد نية لذلك، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر كما هي، ولن تطرأ عليها أية زيادة، وأن كافة الاشتراكات الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو لكافة الفئات كما هي دون أي تغيير أو زيادة، كما أن كافة الإعفاءات والامتيازات الممنوحة لبعض الفئات كما هي، ولن يطرأ عليها أي تغيير أو زيادة، وأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة قطاعات النقل بمصر.



وتهيب وزارة النقل بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل، التي تؤدي دورا خدميا هاما للمواطنين.