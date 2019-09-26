"علاقات مصر بدول حوض النيل" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب، اليوم الخميس، كتابًا بعنوان "علاقات مصر بدول حوض النيل - حركة التحرر في الكونغو" من تأليف الدكتور زكي البحيري.



وذكرت الهيئة- في بيان اليوم- أن الكتاب يلقي الضوء على علاقات مصر الضاربة في القدم بدول القارة الإفريقية، ودورها البارز بعد ثورة 23 يوليو 1952 في دفع حركات التحرر الوطني من الاستعمار الاستغلالي في معظم بلدان القارة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، ومنها حركة التحرر في الكونغو، وهي موضوع دراسة هذا الكتاب، وتعتبر واحدة من أهم حركات التحرر الإفريقية، وكان لمصر دور ملموس فيها.



ويوضح الكتاب أنه حان الوقت لهذه القارة التي أعطت وما زالت تعطي الإنسانية موارد طبيعية وبشرية بغير حدود، أن تنعم بالاستقرار والتقدم وأن يكون لمصر دور رائد في ذلك.



وتمت معالجة هذه الدراسة في عدد من الفصول التي تدور حول: (دور الثورة المصرية في حركة التحرر الإفريقي)، (الكونغو والاستعمار البلجيكى)، (حركة تحرير الكونغو وإعلان استقلاله)، (تجربة الإدارة الوطنية في الكونغو في عام الاستقلال)، (الأمم المتحدة وموقفها من مشكلة انفصال إقليم كاتنجا)، (حول الثورة المصرية)، و(استمرار الكفاح الوطنى فى الكونغو والدور المصري في هذا المجال).