إصابة مستوطنة إسرائيلية في حادث طعن بالقدس

أصيبت مستوطنة إسرائيلية في حادث طعن، منذ قليل، قرب باب "السلسلة" بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.



وأطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطيني منفذ العملية، ومن ثم تم اعتقاله، حسبما نشرت موقع "والا" الإسرائيلي.



وتعد هذه عملية الطعن الثانية التي يتم تنفيذها في غضون يومين، إذ أصيبت إسرائيلية أخرى، مساء أمس الأربعاء، في حادث طعن بالضفة الغربية المحتلة.