اليوم.. تكريم لمياء السعيد لحصولها على جائزة يوسف زيدان

تنظم مؤسسة الإعلام البديل اليوم الخميس، حفل تكريم للكاتبة لمياء السعيد، مدير عام دار "السعيد" للنشر والتوزيع، لما قدمته من إبداعات أدبية في مجال النشر لعام 2018 - 2019 واحتفاء بها إثر حصولها على جائزة يوسف زيدان لإبداع الشباب.



جرى تكريم لمياء السعيد مؤخرًا ككاتبة في مؤتمر "هن" للأدب النسائي، وهي تعد واحدة من أنشط الناشرين الشباب، ولها عدة إصدارات منها: ب⁦ ين البحرين للدكتور يوسف زيدان، محطات للكاتبة فريدة الشوباشي، سلسلة 150 نصيحة للدكتور شريف شحاتة



ومن مؤلفاتها رواية "التربي، القارورة، وديالا، عاد يوسف.. فليبدأ القتل".



يأتى ذلك ضمن نشاط المؤسسة في الاحتفاء بشباب المبدعين وتكريمهم، وذلك دعمًا منهم لاستكمال مسيراتهم.