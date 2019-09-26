طعنت زوجها بـ"سكين" بسبب احتدام النقاش بينهما

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة المقدم طارق أبو سديرة، من القبض على ربة منزل لاتهامها بطعن زوجها طعنة نافذة في ظهره بسلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات عائلية.



بدأت الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوصول موظف بإحدى الشركات إلى المستشفى مصابًا بجرح طعني نافذ، وتم حجزه بمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.



انتقل ضباط البحث الجنائي، وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد إبراهيم صقر، معاون أول مباحث المركز، إصابة "ع. ر" 41 سنة موظف بإحدى الشركات، بجرح طعنى نافذ بالظهر، وتم حجزه بقسم الطوارئ بالمستشفى.



وبسؤال المصاب اتهم زوجته "ح. ص" 38 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، وإحداث إصابته المنوه عنها، وعلل ذلك بسبب خلافات زوجية واحتدام النقاش بينهما، فتم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب.



تم تحرير محضر بالواقعة، كما تم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.