"التاجي" يكشف تفاصيل الحالة الصحية لعادل إمام (فيديو)

كشف الفنان محمد التاجي عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، لافتًا إلى أنه بصحة جيدة، مؤكدًا أن مسلسله "فالنتينو" توقف لمشكلات إنتاجية ليس لها علاقة بصحة الفنان عادل إمام.



وأضاف "التاجي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يشارك خلال الفترة الحالية فى مسلسل "فالنتينو" للفنان عادل إمام، والذى بدأ تصويره مرة أخرى منذ 20 يوما، ومن المقرر أن يعرض فى شهر رمضان 2020.



وأشار "التاجي" إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت هامة جدًا بالنسبة له، لأنه أصبح يجلس كثيرًا بالمنزل، خاصة في آخر سنة ونصف السنة، لافتًا إلى أن لديه أصدقاء كثر عن طريق مواقع التواصل، ولكنه لم يرهم أبدًا.

