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محمد فؤاد مستشارًا إعلاميًا لمحافظة الإسكندرية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:23 م
الزميل محمد فؤاد
الزميل محمد فؤاد بمهام المستشار الإعلامي
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أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بتكليف الزميل محمد فؤاد بمهام المستشار الإعلامي، ومشرفًا عامًا على وحدة تطوير المحتوى الإعلامي الإبداعي بالمحافظة.

وتضمن قرار التكليف الاختصاص بوضع المخطط الاستراتيجي لتطوير منظومة الاتصال والإعلام بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء وحدة لتطوير المحتوى الإبداعي بمحافظة الإسكندرية، والإشراف العام عليها، بما في ذلك الإدارات المعنية، واتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن.

الزميل محمد فؤاد حاصل على ماجستير في صحافة إعلام الأزمات من جامعة الإسكندرية، وباحث دكتوراه في الإعلام الدولي، وحاصل على دبلومة التصميم الابتكاري Design thinking، ودبلومة الإعلام الرقمي، وتطوير المحتوى الإعلامي من المملكة المتحدة.

كما تولى محمد فؤاد مهمة قطاع الإعلام للشئون العسكرية بشبكة تليفزيون الحياة، وهو حاليًا يعمل كخبير إعلامي في مجالات الاستشارات الإعلامية وخدمات تحسين الصورة داخل مصر وفي العالم العربي، ومحاضرًا إعلاميًا بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.

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