التحقيق مع عامل قتل جاره بسبب "خناقة ستات" فى حلوان

تباشر نيابة حلوان، الخميس، التحقيق مع عامل قتل جاره بسبب خلافات الجيرة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفي فى أحد الشوارع، فانتقل رجال المباحث للمكان، وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وجاره بسبب إلقاء زوجتيهما المياه ومخلفات القمامة أمام منازل بعضهما، فطعن العامل جاره بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته، وتم ضبط المتهم.



وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.