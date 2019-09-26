غدًا.. مكتبة الإسكندرية تقيم فعالية لتنظيف شواطئ المدينة

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدًا الجمعة، فعالية بعنوان "يوم لتنظيف شواطئ الإسكندرية"، في إطار حرص المكتبة على زيادة وعي الشباب، والعمل على تنميتهم ومشاركتهم في خدمة القضايا التي تهم المجتمع.



وأوضحت المكتبة- في بيان اليوم الخميس- أن فعالية تنظيف شواطئ المدينة ستبدأ من أمام شاطئ المندرة بشرق المدينة من السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وأن تلك الخطوة تأتي متزامنة مع رعاية المكتبة لتنظيم مشروع (سبارا) لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة والمواد الضارة للبيئة في دورته الثانية هذا العام، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وشركة (ريزوليوشن) لإعادة تدوير المخلفات والمبادرة الشبابية (أفاد).



يُذكر أن مشروع (سبارا) يعد نشاطا معرفيا يقوم على زيادة الوعي لدى الشباب بعدد من القضايا البيئية، منها أهمية إعادة التدوير وفصل المخلفات، وترشيد الطاقة والمياه، ومخاطر المواد البلاستيكية على الحياة البحرية وكيفية تقليل استخدامها، مع العلم بأن 85% من المخلفات البحرية هي من البلاستيك الذي يأخذ سنوات طويلة ليتحلل.