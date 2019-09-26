مقتل طالب وإصابة آخر في رابع أيام الاحتجاجات بإندونيسيا

قُتل طالب وتعرض آخر لإصابات خطيرة، الخميس، في رابع أيام الاحتجاجات الإندونيسية ضد التشريع الذي يخشى المنتقدون من أن يؤدي إلى تقويض الحريات وجهود مكافحة الفساد.



وقد نظم عشرات الآلاف من الطلبة، هذا الأسبوع، احتجاجات يومية في أنحاء البلاد، كانت تتحول عادة إلى أعمال عنف، ضد التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي، والتي تشمل تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والسكن المشترك، وإهانة الرئيس.



وقال ماستري سوسيلو، وهو أمين مظالم محلي، إن طالبًا في جامعة "هالو أوليو" في كينداري، عاصمة إقليم سولاويسي الواقع في جنوب شرق البلاد، قد توفي أثناء اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، أمام المجلس التشريعي الإقليمي.



وأظهرت الصور المنشورة على مواقع إخبارية محلية، ما تبدو إصابة بطلق ناري في صدر الطالب، وقال القائد المحلي للجيش، يوستينوس نونو يوليانتو، لشبكة "سي إن إن" الاخبارية الإندونيسية، إنه رأى جثة الطالب التي كان عليها طلق ناري على ما يبدو.