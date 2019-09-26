سفارة بريطانيا في أفغانستان تدين تهديدات "طالبان"

أدانت السفارة البريطانية في أفغانستان تهديدات حركة "طالبان" والمرشح الرئاسي "قلب الدين حكمتيار" قبل الانتخابات الرئاسية باللجوء للعنف.



ودعت السفارة، في تغريدة لها نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونقلتها وكالة "خاما برس" الأفغانية، اليوم الخميس، جميع الأطراف إلى مراعاة الإجراءات القانونية واحترام سيادة القانون، فيجب أن تصبح مثل هذه التهديدات من ماضي أفغانستان.



وكان زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني والمرشح الرئاسي "قلب الدين حكمتيار" قد حذر من التلاعب والتدخل الأجنبي في نتائج الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها السبت المقبل، قائلًا: "لا تجعلونا نشعر بالندم للعودة والتوجه إلى صناديق الاقتراع.. لا ترغمونا على تبني أساليب أخرى"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى التمرد والعنف إذا شعر بخيبة الأمل من العملية الانتخابية الديمقراطية.



وفي السياق ذاته، أصدرت حركة "طالبان" بيانًا تحث فيه الأفغان على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كما أوصت المواطنين بتجنب التجمعات التي قد تصبح أهدافًا محتملة، موضحة اعتزامها تعطيل العملية الانتخابية.



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية- التي فاز فيها الرئيس الأفغاني "أشرف غنى"- كانت بها شبهات خطيرة بالتزوير تحوم حولها، وتدخّلت الولايات المتحدة بعد ذلك لتشكيل حكومة وحدة مع منافسه "عبدالله عبدالله" الذي عُيّن رئيسًا للحكومة.