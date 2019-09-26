رئيس أوكرانيا يؤكد عدم دعوة ترامب للانضمام لـ"صيغة نورماندي"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنه لم يوجه دعوة للولايات المتحدة للانضمام إلى "صيغة نورماندي" لكنه دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في حل النزاع في دونباس.



وقال زيلينسكي - في تصريح نقلته وكالة أنباء "أونيان" الأوكرانية: "لأول مرة خاطبت الرئيس ترامب، لكي ينضم إلى حل جميع مشاكلنا، لإنهاء الحرب وإعادة أراضينا".



وأضاف الرئيس الأوكراني بقوله: "إننا نحتاج في الوقت الراهن إلى الاجتماع للمرة الأولى في مسيرتي السياسية بصيغة (نورماندي) التي هي عليها الآن"، مشيرًا إلى أنه " إذا لم تعمل (صيغة نورماندي) ولم تتحرك، فإننا سندعو للانضمام إليها.. وليس فقط الولايات المتحدة".



وكان الرئيس الأوكراني قد عرض على نظيره الروسي فلايمير بوتين، في 8 من يوليو الماضي، عقد لقاء في مينسك بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة وزراء بريطانيا وقتذاك تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ وذلك لمناقشة قضيتي دونباس والقرم.



ومن جانبه، اعتبر بوتين مقترح نظيره الأوكراني لإجراء مفاوضات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد يكون مثيرا للاهتمام قائلا: "لم نرفض أبدا أيًا من الصيغ التي تم عرضها، بما في ذلك توسيع منصة نورماندي".



يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، بشمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي، وتبحث "صيغة نورماندي" بمشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا، تسوية الوضع في أوكرانيا.