الخارجية الأمريكية: لقاء السيسي وترامب كان مثمرا وناجح



قالت إريكا تشوسانو، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء مثمر وناجح.



وأضافت خلال تصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الحديث بين الرئيس السيسي وترامب شهد مناقشة الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي أكد أن الرئيس السيسي صديق لأمريكا، وأن هناك صداقة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأكدت تشوسانو، أن هناك تعاونا مشتركا بين مصر والولايات المتحدة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ومجال الاقتصاد وبرامج التبادل لتعزيز العلاقة بين البلدين، والولايات المتحدة تسعى لاستقرار الأمن في المنطقة، وأن ترامب مهتم بمناقشة التدخل الإيراني في المنطقة وكيفية مواجهة ذلك التدخل.

