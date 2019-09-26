الحكومة تنفى رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء رفض جامعة القاهرة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية.



وقال المركز في تقريره عن الشائعات، الخميس، إنه تواصل مع جامعة القاهرة، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة إطلاقًا لرفض الجامعة تسكين الطلاب الجُدد بالمدن الجامعية.



وأوضحت، أنه قد تم تسكين جميع الطلاب والطالبات المُدرجين على جدول التسكين اليومي والمستوفين لشروط القبول، مع استمرار التقدم لتنسيق القبول للمدن الجامعية حتى 15 نوفمبر المقبل، لافتة ً إلى أن الإجراءات الخاصة بتسكين الطلاب تسير بشكل منتظم وفقًا للجداول المُعلنة منذ بداية سبتمبر الجاري.



وأكدت الجامعة عدم وضع أي شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي الحالي، وأن الشروط المطبقة كما هي دون أي تغيير، التي تتمثل في أن يكون الطالب مُنتظمًا بإحدى كليات جامعة القاهرة "مرحلتي الليسانس والبكالوريوس"، وأن يكون مُقيمًا خارج نطاق الـ50 كم من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أن يكون ناجحًا بتقدير جيد، وفي حالة توفر أماكن يتم تسكين الطلاب الحاصلين على تقدير مقبول، وألا تكون وقعت الطالب إحدى العقوبات من المدينة أو الكلية، وتُطبق تلك القواعد على الطلاب الجدد إلى جانب الطلاب القدامى، وأيضًا الطلاب الوافدين، لافتةً إلى تخصيص أماكن للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الصحية.



وأضافت الجامعة، أن المدن الجامعية لجامعة القاهرة تستقبل كل عام ما لا يقل عن 14 ألف طالب وطالبة من أبناء المحافظات المختلفة بمصر، ومن أبناء البلاد الأجنبية الدارسين بجامعة القاهرة، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مباني المدن الجامعية، مُشيرةً إلى إنهائها كل أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد داخل الحرم الجامعي، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، فضلًا عن تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي، وتطوير منظومة الكاميرات.



وفي النهاية، ناشدت الجامعة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالجامعة، للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للجامعة ( (cu.edu.eg.