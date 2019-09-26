الصين تؤكد تنفيذها الصارم لاتفاقية باريس للمناخ

أكدت الصين أنها ستواصل التنفيذ الصارم لاتفاقية باريس للمناخ، والاحترام الكامل لالتزاماتها وتعزيز تأسيس آلية عالمية عادلة وعقلانية ومشتركة الكسب لحوكمة المناخ.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الخميس، أن الصين تولي دائمًا أهمية كبيرة للتعامل مع التغير المناخي، وتتمسك باستراتيجية وطنية قائمة على إعطاء نفس القدر من التخفيف من الآثار السلبية والتكيف مع الوضع المناخي الجديد.



وأضافت الوزارة، أن الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لضخ زخم سياسي قوي للتعاون الدولي من أجل التعامل مع التغير المناخي وتنفيذ اتفاقية باريس.



وتابعت الوزارة أن الصين عززت بنشاط جهود التعامل مع التغير المناخي في المناطق ذات التنوع البيولوجي والغابات والأراضي العشبية والزراعية والمحيطات والموارد المائية، بما فيها تحديد الخطوط الحمراء الإيكولوجية، وزيادة موارد الغابات والأراضي العشبية والمائية، وتنمية الطاقة الحيوية وتعزيز مراقبة الفيضانات والإغاثة من الجفاف ونظام التخفيف من حدة الكوارث.



وأعربت الخارجية الصينية عن تقدير بكين وتشجيعها ودعمها للدور المهم الذي يلعبه الشباب في الحماية الإيكولوجية والعمل المناخي، وترفع بنشاط وعيهم بأهمية الحضارة الإيكولوجية، وتدعو إلى تبني نمط حياة مقتصد ومعتدل وأخضر ومنخفض الكربون.



ولفتت الوزارة، إلى أنه من خلال التعاون الدولي، تمت زراعة أكثر من 32ر98 مليون شجرة عبر أرجاء البلاد، كما شارك أكثر من 20 ألفا من الشباب الأجنبي في مختلف الأحداث المعنية.



ونوهت الوزارة إلى أن الصين باعتبارها أكبر منتج ومستهلك عالمي للطاقة المتجددة، واصلت البلاد بنشاط تعزيز الطاقة، ففي العام الماضي، شكلت الطاقة النظيفة 1ر22% من إجمالي استهلاك الطاقة المختلطة، كما ألغت الصين أكثر من 800 مليون طن من طاقة إنتاج الفحم حتى العام الماضي، وأغلقت وحدات صغيرة تعمل بطاقة الفحم بأكثر من 110 جيجاواط شديدة التلوث ومنخفضة الفعالية في السنوات الماضية.



وشددت الوزارة، على أن الصين تعتبر العمل المناخي وحفظ الطاقة وتقليل الانبعاثات عناصر أساسية في بناء صين جميل ومدن جميلة، حيث بذلت البلاد جهودا كبيرة لتسريع بناء مدن تستطيع التكيف مع المناخ ودعم تنمية المدن الإسفنجية وإصلاح النظام الإيكولوجي والتجديد الحضري وزيادة الطرق الخضراء والحدائق العامة في الحضر.



وأوضحت الوزارة، أنه بنهاية 2018، انخفضت كثافة انبعاثات الكربون بنسبة 8ر45% مقارنة بمستواها في 2015، ما عكس تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة. كما وصل معدل غطاء الغابات 96ر22%، وزاد معدل مخزون الغابات بنسبة 56ر4 مليار متر مكعب في 2005.



وأكدت الوزارة، أن الصين ستواصل تقديم إسهامات في تمويل مكافحة تغير المناخ وفقا لقدراتها ودعم تسريع سوق الكربون الوطني، مع تعزيز تبادلاتها وتعاونها مع أطراف مختلفة في سياسات وقوانين تطوير سوق الكربون وإدارة الحصص وبناء القدرة.