حرائق الغابات في بوليفيا تلتهم ملايين الحيوانات

أسفرت الحرائق التي أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار في بوليفيا، عن نفوق ما لا يقل عن مليوني حيوان والقضاء على غابة بدائية، وفق ما كشف خبراء في البيئة.



وأتت الحرائق التي استمرت لأسابيع - وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - على السهول المدارية في منطقة تشيكيتانيا في شرق البلاد.



وقالت البروفيسورة ساندرا كويروغا من جامعة سانتا كروز: "راجعنا علماء أحياء في تشيكيتانيا فقدروا أن هناك ما لا يقل عن 2.3 مليون حيوان مفقود في مناطق مختلفة من المحمية"، مشيرة إلى الغابة متفحمة بالكامل والأضرار أبدية، ولن تعود إلى ما كانت عليه أبدًا.



ومن بين تلك الحيوانات التي وقعت ضحية الحرائق، النمر القزم اللاتيني وقطط برية أخرى مثل الكوغار "أسد الجبل" والجاغوار والغزلان واللاما وحيوانات غابات صغيرة مثل آكلات النمل والسحالي والقوارض وفقا للعلماء الذين رصدوا الأضرار في الموقع.



وكانت مقاطعة سانتا كروز الشرقية الأكثر تضررًا بين مقاطعات بوليفيا التسع، منذ اندلاع الحرائق في مايو واشتدادها خصوصًا في أواخر أغسطس الماضي.