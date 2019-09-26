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الثقافة

"إفريقيا الجذور العمارة والتواصل" ملتقى بالتنسيق الحضارى

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، في صباح يوم الأحد المقبل، ملتقى إفريقيا والذي يحمل عنوان "إفريقيا الجذور العمارة والتواصل"، وذلك بالتعاون مع جمعية المعماريين المصريين، والذي يقام بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، يأتى هذا الملتقي على هامش رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ويشهد الملتقى عقد عدة جلسات خلال، ويبدأ بالكلمة الافتتاحية للمهندس محمد أبوسعدة، ثم يلقي المهندس سيف أبو النجا، رئيس جمعية المعماريين المصريين، محاضرة عن العمارة المتميزة بإفريقيا، ويلقي السيد "توكومبو أميسوري"، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي للمعماريين محاضرة عن الجذور والبحث والتنمية.

وتلقي الدكتورة هالة الطلحاتي، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية، محاضرة عن التواصل الحضاري وتأثيره على العمارة البيئية.

كما تلقي الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان جسور التواصل، ويلقي د. هشام طاهر الليثي، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة بني سويف، محاضرة عن شخصية العمران في إفريقيا بين الواقع والمأمول، ثم يلقي مهندس استشاري هاني المنياوي خبير البناء والتنمية محاضرة بعنوان الأرض الإنسان والتقنية الموائمة.

ويحضر الملتقى العديد من الشخصيات العامة المهتمة بالتراث العمراني والمعماري.

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