الصين وإيطاليا تتعهدان بتطبيق مذكرة للدعم المشترك

اتفق عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على تطبيق مذكرة تفاهم حول الدعم المشترك لبناء الحزام والطريق.



وقال وانغ - خلال محادثات بين الجانبين على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة - إن التوافقات المهمة التي توصل إليها زعيما البلدين يتم تطبيقها، وإن العام القادم الذي يمثل الذكرى الـ50 لتأسيس علاقات دبلوماسية بين الصين وإيطاليا له أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات الثنائية.



وأضاف وانغ، أن الصين مستعدة لدعم التنسيق مع الحكومة الإيطالية الجديدة، والتجهيز لتبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، ودفع تنمية جديدة في العلاقات الثنائية.



وتابع وانغ، أنه يجب على الجانبين تطبيق مذكرة التفاهم حول مبادرة الحزام والطريق، وضخ زخم جديد في تنمية العلاقات الثنائية من خلال وسائل مختلفة، من بينها استغلال الفرص بشكل جيد في معرض الصين الدولي الثاني للوردات القادم الذي ستحضره إيطاليا كضيف شرف هذا العام.



وأشار وزير الخارجية الصيني، إلى أن بلاده تريد تعزيز التواصل والتنسيق مع إيطاليا في شؤون دولية وإقليمية، وتدعم بشكل مشترك التعددية والتجارة الحرة، معربا عن أمله أن تواصل إيطاليا القيام بدور إيجابي في دعم العلاقات الصينية - الأوروبية.



من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العلاقات الإيطالية - الصينية تتمتع بزخم قوي له أهمية كبيرة، وإن إيطاليا تعتزم تطبيق مذكرة التفاهم حول الحزام والطريق بجدية وتوسيع مجال التعاون متبادل النفع مع الصين.



وأضاف مايو، أن بلاده لن تتخذ تدابير تمييزية ضد دول أو شركات معينة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى حضور معرض الصين الدولي الثاني للواردات.



وأكد مايو، أن إيطاليا ملتزمة بشدة بمبدأ "صين واحدة"، وستواصل القيام بدور إيجابي في دعم التنمية الصحية للعلاقات الأوروبية - الصينية.