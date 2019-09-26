شراكة إستراتيجية شاملة تجمع الصين والسعودية

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الصين والمملكة العربية السعودية شريكان إستراتيجيان شاملان.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع نظيره السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.



وأضاف وانغ - وفقًا لوزارة الخارجية الصينية - أنه في الوقت الحاضر، تعمل الصين والسعودية بنشاط على تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين، حيث تم تعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات، وأصبح التواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية أوثق.



وتابع وانغ، أن الصين ترغب في العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على التجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز بناء اقتصاد عالمي مفتوح من خلال إجراءات عملية.