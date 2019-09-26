روسيا ترصد 44 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الساعات الـ24 الماضية، 29 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات إدلب بواقع 13 انتهاكًا، واللاذقية 7 انتهاكات، وحلب 7 انتهاكات، وحماة بحالتي انتهاك.



وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية، الخميس، إلى أن الجانب التركي في لجنة الهدنة رصد من جانبه 15 انتهاكًا، في محافظتي اللاذقية (12) وحلب (3).



وأضاف البيان أن الجانب الروسي نفذ، خلال 24 ساعة الماضية، عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 4.950 طن إلى أهالي مدينة خان شيخون بريف إدلب وبلدة صوران بريف حماة.



وأوضحت الدفاع الروسية، في بيانها، أن الجانب الروسي نفذ في سوريا بشكل عام 2208 عمليات إنسانية، بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3603.8035 طن.