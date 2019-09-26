الحكومة تنفى امتناع المدارس عن تسليم الكتب لحين دفع المصروفات

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء تُفيد بامتناع المدارس عن تسليم الكتب الدراسية لحين دفع المصروفات.



وقال المركز في تقرير الشائعات الصادر عنه، الخميس، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مُشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات تُلزم كل المدارس على مستوى الجمهورية بتسليم جميع الكتب للطلاب دون أي شرط أو تمييز.



وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، حيث تم الانتهاء من طباعة معظم الكتب المدرسية وتوريدها للمدارس، وكذلك البدء في تسليم الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي.



وأشارت الوزارة، إلى ضرورة تقدم أولياء الأمور بشكاوى إلى "خدمة المواطنين" في حالة ربط تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، ويتم على الفور التحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدرسة المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.



وفي النهاية ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).