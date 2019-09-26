"الأمة الكويتي" يتلقى دعوة رسمية لزيارة المجر

تلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الخميس، دعوة رسمية من نظيره المجري لزيارة دولة المجر.



وتسلم "الغانم" دعوة الزيارة من سفير المجر لدى الكويت ايشتفان جيولا شوش؛ وذلك بمقر مجلس الأمة الكويتي.



وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس الأمة الكويتي بمكتبه، سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت، وسفير بريطانيا لدى الكويت مايكل دافنبورت.